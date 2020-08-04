Экс-депутат Рады обвинил Порошенко во внедрении иноагентов во власть

Москва, 4 августа. Экс-лидер Украины Петр Порошенко активно продвигал во властных кругах иностранных агентов, чтобы получить на выборах 2014 года поддержку от Демократической партии США. В этом политика обвинил бывший депутат Верховной рады Украины от фракции «Партия регионов» Давид Жвания.

По мнению экс-парламентария, которое он озвучил на своем канале YouTube, ради поддержки Порошенко «подписал договор с дьяволом».

«Он обязался сделать то, что не делает никто в мире — открыто включить иностранных агентов во власть. Именно Порошенко открыл этот ящик Пандоры, он в обмен на поддержку Демократической партии США ввел такую практику», — заявил Жвания.

Бывший депутат отметил, что иностранным куратором украинских политиков является экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили. Этот человек, считает Жвания, держит под контролем работу руководителя «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичюса, курирует деятельность главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаила Саакашвили и еще ряда высокопоставленных государственных управленцев.

Жвания, который ранее был соратником Порошенко, отметил, что Саакашвили сейчас по заданию иностранных спецслужб старается сделать все, чтобы Украину контролировали из-за рубежа.

Бывший парламентарий уверен, что Петр Порошенко предавал родину, внедряя иностранных агентов, делая им легализацию. Параллельно экс-президент давил на тех, кто противился засилью иностранных агентов во внутренней политике государства.

Отметим, что Жвания уже не в первый раз делает громкие обвинения в адрес бывшего соратника. Он подчеркивал ранее, что Порошенко и его сторонники захватили власть на Украине, чтобы заполучить под свой контроль финансовые потоки в стране.