Россияне объяснили свою любовь к даче

Москва, 4 августа. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) объяснил любовь россиян к дачам. Как оказалось, желающих получить надел стало гораздо больше, чем 10 лет назад.

Треть россиян признались, что хотели бы построить на собственном участке дом. Чаще всего эту цель ставят перед собой жители городов с населением 500–950 тысяч человек — 42%. В собственном доме также хотели бы жить граждане возрастной категории 18–24 (49%) и 25–34 (54%).

Россияне объяснили любовь к дачам возможностями, которые открываются перед ними при приобретении участка. По сравнению с 2010 годом теперь стало больше людей, которые бы хотели купить землю для строительства собственного дома — сейчас 33%. Гражданам также нравится то, что они могут собирать урожай со своего участка, об этом заявили 27% опрошенных.

Возросло почти вдвое число людей, которые хотят стать фермером и получать дополнительный доход с продажи выращенной на даче продукции. Часть соотечественников (11%) заявили, что просто любят работать на земле, поэтому мечтают об участке.