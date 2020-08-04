Фанаты нашли тайный блог Карпович со стихами в адрес Прилучного

Москва, 4 августа. Пользователи Instagram нашли аккаунт, в котором опубликованы трогательные стихи в адрес Павла Прилучного. Поклонники уверены, что блог ведет актриса Мирослава Карпович.

Строчки любовного стихотворения не адресованы Прилучному напрямую, однако этому есть довольно веские доказательства. Дело в том, что в stories данного аккаунта показаны снимки и ролики, снятые в поселке, где живет недавно расставшийся со своей женой актер.

Фанаты устроили свое мини-расследование, а кто-то даже узнал на кадрах интерьеры дома Прилучного, который он приобрел, еще будучи в браке с Агатой Муцениеце.

«Да точно это она. Не мог же Прилучный за короткое время сначала съехаться с Мирославой, а потом поселить в доме другую. Тем более что она сама заявила, что живет там чуть больше месяца!» — утверждает один из поклонников.

Но наибольшую интригу дают откровенные стихи. Подписчики уверены, что эти строчки Карпович посвятила Прилучному.

«Они, как водится, осуждены людьми, в глазах других — порочны и ничтожны. Но ведь, «любовники» — они же от «любви», а значит, только Бог судить их может», — написано в единственном посте загадочного аккаунта.

Напомним, развод Прилучного и Муцениеце был оформлен в середине июня. Расставание актеров сопровождалось многочисленными скандалами, передает НСН.