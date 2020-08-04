Шерин объяснил, какой «августовский сюрприз» Путин может приготовить Западу

Российский политик Александр Шерин пояснил, какой «августовский сюрприз» может преподнести Западу президент России Владимир Путин. Ранее о «сюрпризе», который может готовить российское руководство в августе 2020 года, в провокационной манере сообщил телеканал CNBC. Обозреватели канала утверждают, что Москва может пойти на неожиданные шаги, чтобы укрепить позиции Кремля на международной арене. В качестве предыдущих «сюрпризов» издание назвало «принуждение к миру» Грузии в ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году, воссоединение Крыма с РФ в 2014-м, а также помощь Москвы властям Сирии в 2015-м.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, настоящий «сюрприз», которым Россия может удивить в нынешнем августе, относится к экономической сфере.

«Я бы хотел, чтобы Владимир Владимирович Путин внес на рассмотрение правительства Российской Федерации очень важную инициативу, и чтобы она уже в сентябре поступила на рассмотрение в Госдуму, — рассказал парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Инициатива следующая: чтобы иностранные граждане и лица с двойным гражданством не имели права владеть акциями российских корпораций, в которых доля государства более 50%».

Шерин уверен, что это будет весьма неприятный «сюрприз» для Запада, который лишится важного механизма запугивания России санкциями.

«Это был бы самый лучший подарок, которого я жду от президента нашей страны, — говорит депутат ГД. — Это была бы крутая штуковина. У нас, к сожалению, август связан с представлениями, что в это время происходят всякие трагические события, не буду перечислять. Мы действительно ждем от августа каких-то потрясений, и Запад этим пользуется».

Поэтому западные СМИ планируют различные антироссийские вбросы именно на август, говорит политик.

«Все эти пугалки Запад забрасывает намеренно, чтобы усилить в мире антироссийские настроения, но ничего общего с реальностью все эти вбросы не имеют. А вот если бы в августе было предложено выгнать всех иностранцев из наших государствообразующих компаний, это было бы прекрасно. От такого сюрприза они там на Западе все просто в осадок выпадут!» — резюмировал Александр Шерин.

О необходимости национализировать государствообразующие предприятия, такие как «Газпром», Александр Шерин заявлял ранее в связи с проблемами, возникающими в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Из опасения попасть под американские санкции некоторые российские корпорации, имеющие среди акционеров иностранцев, вынуждены изменять форму собственности своих активов. Это, по мнению парламентария, не только унизительно, но и ставит Россию в уязвимое положение. Шерин уверен, что исключение иностранцев из важнейших отраслей российской экономики сделает нашу страну гораздо менее чувствительной к западным экономическим санкциям.