Мощный взрыв в порту ливанского Бейрута сняли на видео

Бейрут, 4 августа. Серия мощных взрывов прогремела в порту Бейрута в Ливане. Видео с места происшествия уже появилось в Сети.

В частности, короткий ролик был опубликован в Twitter издания PM Breaking News и микроблоге индийского журналиста @Rahul Upadhyay.

#BREAKING There have been multiple explosions in #Beirut near the port causing significant damage. The cause of the explosion is unknown at this time. pic.twitter.com/lFtx3DtOvL