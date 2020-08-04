Бибикова: Детские выплаты не должны осуществляться за счет других граждан

Решение по выплате в размере десяти тысяч рублей на детей гражданам России может принять только президент. Глава государства дает соответствующее поручение правительству, затем начинается поиск ресурсов на выплаты. Но нужно исходить из возможностей. Финансирование должно быть обеспечено не за счет других категорий граждан.

Особо хочу отметить, что эта мера была временной. Она была той самой необходимой помощью для родителей, которые во время самоизоляции в силу различных причин не работали. Но решение по продлению этих пособий на август пока не принималось.

Безусловно, данные выплаты хорошо было бы продлить, но, учитывая экономическую ситуацию, а также то, что большинство людей уже вышли на работу, не думаю, что это будет сделано.

Кроме того, вторую выплату получили еще не все наши граждане. Нет необходимости ходить по инстанциям, чтобы получить эти деньги: ведомства должны обмениваться информацией между собой.

Напомню, для поддержки семей с детьми предусмотрена новая дополнительная выплата — по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Эту выплату можно получить, подав заявление до 1 октября этого года. Десять тысяч рублей в июне получили семьи, воспитывающие малышей от трех до 16 лет. Еще десять тысяч в июле получили уже все семьи с детьми в возрасте до 16 лет.

Кстати, с апреля и до сентября продолжат платить пособие на детей безработных. Это — три тысячи рублей в месяц на всех несовершеннолетних детей. Ранее эту выплату могли получить только те, кто остался без работы до 1 марта этого года, но теперь пособие предоставят всем безработным семьям.

Власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 во всем мире. Согласно последним данным, в России зарегистрирован 861 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 14 351 летальный исход, выздоровел 661 471 человек.