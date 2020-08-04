Автобусы наемников ПНС Ливии выдвинулись на запад

Аз-Завия, 4 августа. Два автобуса с наемниками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии проехали город Аз-Завия под охраной местных боевиков, направляясь на запад. Об этом сообщает новостной аккаунт в Facebook.

Авторы поста в группе «Альтернативные новости Триполи-24» в Facebook предполагают, что группа наемников отправлялась в Сабрату или Аль-Ватыю.

Напомним, этим летом джихадисты «Исламского государства»1 (деятельность организации признана террористической и запрещена в РФ) вернулись в свою штаб-квартиру в лагере Аль-Бараим в Сабрате. Вместе с этим в Турции неоднократно делали громкие заявления относительно планов о размещении военных баз в аль-Ватые. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на турецкого журналиста сообщало, что на базе Анкары в Ливии планируется развернуть системы ПВО и боевые беспилотники, а порт Мисураты намерены переоборудовать под турецкую военно-морскую базу.

В свою очередь, армия Хафтара укрепляет линию обороны за Сиртом — автоколонны и тяжелая техника выстраиваются в Рас-Лануфе. По словам официального спикера Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майора Ахмада Мисмари, укрепление обороны в близлежащих районах обусловлено скоплением сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на западе города. Ранее сообщалось, что ПНС намеревается атаковать Сирт силами 12 тысяч боевиков и трех эскадрилий истребителей F-16, поддерживаемых внушительным количеством турецких БПЛА.

1 Организация запрещена на территории РФ.