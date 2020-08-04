Опубликовано новое видео с отчитывающим дочерей Хачатуряном

Москва, 4 августа. Появилось новое видео с отцом сестер Хачатурян Михаилом, на котором он отчитывает дочерей. На записи мужчина грубо высказывается в адрес девушек из-за мусора на полу.

Судя по всему, видео снимал сам Михаил Хачатурян. Мужчина включил камеру, чтобы запечатлеть лежащую на полу собачью шерсть.

«И каждый день я так живу. Я так живу, я сам собираю пылесос, я и все. Я так и живу, эти твари так и живут. Эти мрази, эти грязные собаки», — цитирует Хачатуряна телеканал «360».

Также в кадр попала собака и одна из сестер — на видео девушка сидит на диване, накрывшись одеялом.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было найдено в июле 2018 года в одной их московских квартир. Как полагает следствие, мужчину убили собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария. При этом три сестры Хачатурян заявили, что отец много лет издевался над ними. Также девушки обвинили Михаила Хачатуряна в изнасиловании.

Ранее адвокат потерпевшей стороны Алексей Папенов заявил, что преступление необходимо квалифицировать как убийство по предварительному сговору в составе организованной группы. Защита сестер настаивает, что убийство стало следствием превышения самообороны.