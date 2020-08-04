«Панцирь-МЕ» позволить создать эшелонированную оборону для ВМФ России

Морской вариант ЗРПК «Панцирь» расширит зону противоракетной обороны кораблей российского флота, заявил ФАН военный аналитик Алексей Леонков.

Ранее в сети была опубликована видеозапись испытаний морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-МЕ». От своей сухопутной версии ЗРПК отличается тем, что его ракеты могут поражать как воздушные, так и надводные цели — корабли и катера противника.

«Стартовый двигатель работает две секунды. Разгоняется до скорости четыре маха, 1300 метров в секунду, и дальше она идет как артиллерийский снаряд — ее не видно», — приводит Первый канал слова главного конструктора «Панциря» Александра Жукова.

По мнению военного аналитика Алексея Леонкова, после проведения всех испытаний и доводок «Панцирь-МЕ» займет свою нишу в составе корабельных группировок. При этом он не будет «отбирать хлеб» у других защитных корабельных комплексов.

«Ниша этого комплекса — ближняя зона, это последний рубеж обороны. «Панцирь-МЕ» сочетает в себе пушечный и ракетный вариант, и понятное дело, что ракеты на нем другие, не такие, как стоят на тех же «Палашах» или «Кортиках», они более современные. Также в нем новая радиолокационная станция. Со временем меняется и характер целей, которые могут атаковать наши корабли, они становятся очень сложными для автоматической шестиствольной пушки АК-630. К тому же сейчас за рубежом пересматривается программа противокорабельных ракет, они будут как морского, так и воздушного базирования, то есть российский флот будет сталкиваться с большим разнообразием атакующих его целей, с которыми должны справляться зенитные ракетные комплексы. Поэтому, конечно же, и в области корабельных комплексов ПВО должно быть разнообразие. Оно должно отвечать современным требованиям, потому что корабли создаются не на 5–10 лет, а на 30–40, и все это время комплексы ПВО должны защищать корабли безупречно», — говорит эксперт.

В настоящее время противоракетная и противовоздушная защита российских кораблей строится на использовании 30-мм шестиствольных автоматических корабельных артиллерийских установок АК-630, зенитных ракетных комплексов «Кинжал» и зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Кортик».

«Но «Панцирь-МЕ» — это не замена уже существующих комплексов, а их дополнение. Пока «Панцирь» ставится на малые ракетные корабли, и, я надеюсь, он будет выполнять такую же миссию, как и другие корабельные системы защиты. Сейчас вопросы противовоздушной обороны очень важны, конечно, эти «полимент-редуты», С-350 и другие — выполняют свою роль, борются со средствами доставки противокорабельных ракет, то есть с самолетами и беспилотниками. Желательно, чтобы в составе корабельной ударной группы были все виды комплексов противовоздушной обороны — малой, средней и большой дальности. И при грамотном построении ордера с точки зрения противовоздушной обороны можно создать подвижную эшелонированную систему ПРО в корабельной ударной группе. «Панцирь-МЕ» в этом поможет», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, ЗРПК «Панцирь-МЕ» был разработан в 2015 году. Первые испытания системы состоялись три года, боевой модуль оснащен восемью зенитными управляемыми ракетами, помимо которых еще 32 ракеты находятся в подпалубном хранилище, а также двумя 30-мм шестиствольными автоматами.