В Турции владелец туристического судна напал на береговую охрану

Бодрум, 4 августа. Владелец туристического судна, проводящего морские прогулки у побережья турецкого курорта Бодрум, был задержан сотрудниками местной береговой охраны за несоблюдение мер по противодействию распространению коронавируса (COVID-19). Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safac.

Как сообщает источник, мужчина набросился на сотрудников правоохранительных органов, прервавших экскурсию. Владелец судна разместил на борту больше туристов, чем допускается, поэтому береговая охрана была вынуждена остановить судно. Из-за большого числа туристов не была соблюдена социальная дистанция.

Bodrum'da fazla yolcu alan tur teknesi sahibi, Sahil Güvenlik ekibine saldırdı. — Yeni Şafak (@yenisafak) August 4, 2020

На опубликованной записи видно, как владелец судна ведет себя агрессивно: хватает одного из сотрудников береговой охраны за футболку, размахивает руками и кричит. При этом он находился без защитной маски. Турецкое издание отмечает, что неадекватный бизнесмен в итоге был задержан полицией.

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