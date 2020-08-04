Возможности новых российских спутников шокируют военных США

Вашингтон, 4 августа. Запуск двух российских спутников очень обеспокоил американское военное командование. По мнению США, спутники позволят следить за американским аппаратом, который осуществляет шпионскую деятельность. Их так и называют неформально «инспекторами».

Автор канала «Олег Адольфович» отметил, что речь идет об еще прошлогоднем запуске. Он напомнил, что в ноябре был выведен на орбиту российский спутник «Космос-2542». Не было предела удивлению американцев, когда этого аппарата был развернут «Космос-2543». Военные США назвали их «матрешками».

По словам автора канала, американские радары отслеживают российские спутники. Однако получаемые данные шокирует высокие военные чины США

«Российские спутники поражают не только своей энерговооруженностью, но и огромными вычислительными мощностями, которые сочетаются с относительно небольшими размерами аппаратов. А решать задачи устройствам приходится действительно серьезные, и поскольку сигнал с Земли приходит с запозданием и может быть искажен, спутникам приходится иметь сильные «мозги», — подчеркнул автор канала.

Ранее крупный американский военачальник Джон Реймонд завуалированно выразил обеспокоенность тем, что американскую гегемонию теснят в космосе. Он посетовал в интервью изданию TIME, что за спутником США стоимостью в миллиарды долларов легко наблюдают российские аппараты в сотнях километров от поверхности Земли.