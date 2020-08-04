Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Алтайских горах

Горно-Алтайск, 4 августа. Вертолет Robinson совершил жесткую посадку на горе Белуха Республики Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

«4 августа 2020 года около 17 часов местного времени воздушное судно Robinson с пилотом и пассажиром на борту совершило жесткую посадку на горе Белуха Республики Алтай. При посадке никто не пострадал», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Кроме того, следователи проводят проверку по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте, при посадке Robinson завалился на бок и был поврежден. Пилота и пассажира вертолета уже эвакуировали. В региональном ГУ МЧС уточнили, что Robinson совершал экскурсионный полет.

Ранее сообщалось о крушении частного вертолета Ми-2 в Ростовской области. При жесткой посадке погиб один человек.