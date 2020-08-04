Кондулайнен после инсульта сломала руку в больнице

Москва, 4 августа. Популярная актриса Елена Кондулайнен, госпитализированная с инсультом, сломала руку в больнице, сообщил сотрудник Театра Луны, в котором работает заслуженная артистка.

В конце прошлого месяца секс-символ советского кино попала в больницу. О госпитализации знаменитости стало известно 24 июля. Ее доставили в медицинское учреждение прямиком из ресторана, где актриса была на вечере с коллегами.

Состояние Кондулайнен стало улучшаться, ее перевели из реанимации в палату. Однако теперь все осложнилось травмой, которую звезда получила уже в самой больнице.

«Речь у Лены восстановилась полностью. Процесс выздоровления идет, но случилась еще одна неприятность. Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку», — приводит Kp.ru слова представителя театра, имя которого не раскрывается.

Ранее друг артистки поделился подробностями вечера, на котором звезде советского кино стало плохо. По его словам, 62-летняя подняла бокал, чтобы сказать тост, и у нее упала рука. Знаменитая актриса с трудом говорила и не могла поднять руку, ей сразу же вызвали скорую помощь.