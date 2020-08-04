Диетолог назвала самые вредные продукты на завтрак

Правильное питание очень сильно влияет на здоровье человека. Едва ли не каждый врач советует избегать тех или иных видов продуктов в ежедневном рационе. Немаловажным является выбор блюда на завтрак. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей известный диетолог Лидия Ионова рассказала, от какой еды следует отказаться утром.

Как многие знают, завтрак всегда задает настрой на весь день. Во многом продуктивность умственных процессов мозга, работа внутренних органов и эмоциональное состояние человека очень сильно зависят от качества пищи. Некоторые эксперты говорят о необходимости соблюдать принцип разнообразия в пище. Но не все блюда могут благоприятно отразиться на здоровье человека. Диетолог Лидия Ионова объяснила, какая пища не является полезной по утрам.

«Самыми вредными продуктами на завтрак являются готовые хлопья. Они содержат большое количество простых углеводов. В этот список также входят каши быстрого приготовления, то есть рафинированные продукты, которые прошли переработку. Кроме того, следует избегать промышленных соков и газировки», — заявила Ионова.

По словам диетолога, в категорию вредной пищи на утро входят мясные переработанные продукты: сосиски, сардельки, бекон. Она сообщила, что их регулярное употребление увеличивает риск развития рака.

«Не приносит пользу здоровью человека белый хлеб. Людям также следует отказаться от манной каши и кускуса, поскольку, по сути, это те же самые переработанные углеводы», — сказала собеседница ФАН.

Но что же тогда есть по утрам? На этот вопрос диетолог ответила следующим образом:

«Готовые завтраки следует заменить гречкой, коричневым рисом или булгуром, а белый хлеб — зерновым», — пояснила эксперт.

Вместо колбасы и сосисок утром диетолог советует есть блюда из запеченного мяса птицы или рыбы. Яйца в виде омлета, по ее мнению, вполне могут быть в утреннем рационе человека. Особенно полезно будет, если к омлету вы добавите овощи и включите в завтрак цельные фрукты или ягоды вместо соков, подчеркнула собеседница ФАН.

Ранее диетолог Елена Кален рассказала, как есть вечером без вреда для фигуры. По словам специалиста, главное в этом вопросе — правильно выбрать продукты. Она объяснила, что есть нужно только для того, чтобы утолить голод и не переедать. При этом перекусить лучше за три часа до сна, чтобы пища могла полностью перевариться.

Другие специалисты составили список продуктов, которые лучше не употреблять до 10.00 утра, чтобы избежать неприятных ощущений, быстрой утомляемости и голода в течение суток. Как пишет турецкое издание Sözcü, в «черный список» попали даже те, которые считаются традиционными для завтрака: злаковые хлопья. Вместо них советуют сварить кашу. В список также попала булка со сливочным маслом. Кроме того, до 10.00 утра лучше не есть блины и печенье. Не советуют специалисты употреблять по утрам и йогурты.