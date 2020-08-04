Малькевич объяснил, почему ООН хочет обсуждать в РФ безопасность в Интернете

России в достаточно короткие сроки удалось выстроить инфраструктуру для качественного и доступного Интернета — не удивительно, что ООН хочет обсудить в нашей стране вопросы безопасности в Сети. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

ООН выбрала Россию

Секретариат Организации Объединенных Наций объявил о проведении в России в 2025 году Форума ООН по управлению Интернетом (Internet Governance Forum). Это международный дискуссионный клуб, где на одной площадке собираются представители государства, бизнеса, общественные деятели и технические специалисты, чтобы обсудить проблемы развития, распространения и регулирования Интернета и информационных технологий.

Особое внимание на данном форуме уделяется вопросам обеспечения безопасности в Сети, включая борьбу с распространением фейков и дезинформации. Кроме того, поднимаются темы киберпреступлений.

В 2025 году ключевыми темами Internet Governance Forum в России станут важность сохранения общечеловеческих ценностей, многообразия и самоидентичности в Интернете, поиск баланса интересов всех ключевых игроков и — выработка глобального консенсуса о пределах цифровизации общественных отношений и общих правилах поведения в международной информационной среде.

Россия среди лидеров

Как отметил Александр Малькевич, выбор России для проведения форума ООН не случаен. РФ в достаточно короткие сроки удалось выстроить инфраструктуру для качественного и доступного Интернета.

«По оценке ООН, Россия находится среди лидеров по развитию государственных сервисов, доступных гражданам в цифровом формате. В 2019 году Россия заняла 25-е место среди 193 стран в рейтинге ООН по развитию электронного правительства. Кроме того, Россия входит в группу стран с очень высоким развитием по участию граждан в управлении государством с помощью электронных сервисов (индекс EOI). Данный рейтинг учитывает, прежде всего, открытость информации», — пояснил Малькевич.

По словам журналиста, несмотря на то, что некоторые государства позволяют себе обвинять РФ в нечестной политике в сфере регулирования Интернета, несмотря на напряженные отношения с Соединенные Штатами и Великобританией в связи с распространением ими недостоверной информации о якобы киберугрозах со стороны России, наша страна по-прежнему остается весьма влиятельной державой. Без России невозможно выработать прозрачные правила по тому, как следует действовать в Интернете представителям власти, бизнесу и обществу.