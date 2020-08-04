Манукян прокомментировал слухи о разводе Пугачевой и Галкина

Уже несколько дней СМИ всячески подогревают слухи, что звездная пара Алла Пугачева и Максим Галкин на грани развода. Тема стала одной из топовых в начале августа. Колумнист Федерального агентства новостей, блогер и «эксперт по звездам» Вадим Манукян постарался разобраться, откуда растут ноги у этой истории, и кому выгодны слухи о разводе Примадонны российской эстрады.

Да здравствует сплетня! Колонка Вадима Манукяна

На фоне летнего коронавирусного затишья нужно как-то подогревать интерес к несколько «угасшим» за пандемию звездам шоу-бизнеса. Тем более, что с 1 августа снова открылись концертные залы в Москве. Это значит, что сейчас площадка главного телеканала страны — идеальное место, чтобы пропиарить немного выпавшего из информационного поля Максима Галкина, который уже давно не выступал с публичными концертами. И ничего, что фильм «Максим Галкин. Моя жена — Алла Пугачева» был представлен еще в апреле 2019 года к юбилею Примадонны. На фоне летней «засухи» произведение можно снова запустить в эфир его безо всякого повода.

Невозмутимое спокойствие Примадонны

После очередной «премьеры» фильма можно точно так же, безо всякого повода, спросить концертного директора певицы, верить ли «свежим» слухам, что Пугачева и Галкин разводятся. Услышав в ответ, что ничего такого нет и не было, можно со спокойной душой и с легким сердцем заняться другими делами, но нет. Есть ведь еще и всевидящие «экстрасенсы». Они, конечно, своим внутренним взором «увидят», что дескать все у Пугачевой с Галкиным в порядке, но мол скоро их ждет небольшая разлука. Их коллеги по астрологическому цеху, на волне сплетен, не найдут взаимных чувств внутри звездной пары.

Потом Максим Галкин расскажет, что даже не собирается комментировать слухи о разводе, а Алла Борисовна будет многозначительно молчать. Невозмутимое спокойствие Примадонны уже давно стало ее фирменным стилем.

Соседов на страже

Скандальный музыкальный критик Сергей Соседов, как всегда, на страже. Он по традиции расскажет, что Пугачева и Галкин — это идеальный союз. Правда, не по любви, а по коммерческому расчету. Дескать, это история, в которой всем все выгодно.

А СМИ обо всем этом пишут и пишут, количество новостей о семье Пугачевой растет как снежный ком. И вот — о Максиме Галкине снова все вспомнили, и можно опять давать концерты с баснословными ценами за билеты, пополняя немного пошатнувшийся за время пандемии бюджет самой известной в отечественном шоу-бизнесе семьи. А там, глядишь, и Пугачеву снова за совсем уж заоблачный гонорар на корпоратив позовут!

В общем, от новости, что Пугачева и Галкин разводятся, никто не пострадал, а звездная семья (в первую очередь Максим) в выигрыше. Так что, да здравствует сплетня!

Вечер романса в апреле 2029-го

Некоторые не в меру ретивые медиа расскажут, что эти сплетни ради того, чтобы Пугачева снова вернулась на сцену. Однако, напомню всем, кто забыл. Следующий публичный концерт Аллы Борисовны Пугачевой (согласно ее обещанию) состоится в честь ее 80-летия (то есть, через девять лет!) и это будет вечер романса. Что ж, если Примадонна не лукавила, назначая концерт на 15 апреля 2029 года, желаю ей здоровья, чтобы в итоге все состоялось!

Вместе до конца

В целом, очередной сеанс пиара звездной пары можно считать состоявшимся. СМИ на полном серьезе обсуждают «новость» о разводе, которого никто, разумеется, не планирует. Позволю себе отобрать хлеб у «экстрасенсов» и немного заглянуть в будущее. Так вот, утверждаю, что Пугачева и Галкин не разведутся никогда и будут вместе, пока смерть не разлучит их!