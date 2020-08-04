Знакомые Прилучного рассказали, что он изменял Муцениеце с двумя актрисами

Москва, 4 августа. Актер Павел Прилучный во время брака с Агатой Муцениеце изменял супруге не только с актрисой Мирославой Карпович. Такого мнения придерживаются знакомые Прилучного, которые рассказали о его любовных увлечениях.

Отметим, что после развода с Муцениеце пользователи соцсетей обсуждали совместный отдых Прилучного и Карпович. Некоторые поклонники бывшей звездной пары надеялись на воссоединение, осыпая угрозами Карпович, которую называли виновницей расставания Муцениеце и Прилучного.

По словам представителей близкого круга актера, он знает Карпович почти полтора года. Уже при первой встречи между ними появилась симпатия. Знакомые отметили, что встречалась парочка еще до официального развода.

Однако у Прилучного параллельно была мимолетная «интрижка» с актрисой Юлией Франц. В итоге последней быстро надоел такой формат отношений. По словам соседки, чтобы искупить вину перед женой за связь с Франц, актер подарил Муцениеце дорогой внедорожник.

В настоящее время Прилучный продолжает встречаться с Карпович, по крайней мере, в этом убеждены пользователи соцсетей. Звездная пара никак не комментирует свою личную жизнь.

Отметим, что после тяжелого для Муцениеце развода, она отправилась отдыхать в санаторий, что по мнению актрисы и ее поклонников, пошло на пользу.