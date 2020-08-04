Четырех человек ранили при перестрелке на запрещенной вечеринке в США

Лос-Анджелес, 4 августа. Перестрелка на вечеринке произошла в доме игрока Национальной футбольной лиги США в Лос-Анджелесе. По предварительным данным, ранения получили четыре человека, двое из них — в критическом состоянии.

По данным пресс-службу пожарной службы города, трое пострадавших получили помощь на месте происшествия, после этого их госпитализировали, пишет РИА Новости. CBS Los Angeles в свою очередь отмечает, что на вечеринке собрались несколько десятков человек, хотя это запрещено из-за коронавируса. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Напомним, в сентябре 2018 года настоящая бойня произошла на студенческой вечеринке в баре в пригороде Лос-Анджелеса. Вооруженный преступник разбросал дымовые шашки и стал палить по посетителям. Жертвами, по данным местных СМИ, стали 13 человек.

Как отмечает телеканал «Царьград», часто открывают стрельбу в Штатах не только в барах, но и в школах. Так, в мае этого года вооруженные подростки всего за сутки дважды устроили перестрелку в своих учебных заведениях. Первый инцидент 19 мая произошел в старшей школе штата Джорджия во время церемонии выпускного бала. В результате один человек погиб и двое были ранены. В этот же день в городе Санта-Фе в Техасе подросток принес из дома оружие своих родителей и стал расстреливать учеников. От его рук погибли 10 человек, еще 10 получили ранения.