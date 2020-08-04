Сюткин показал фото с пышной шевелюрой на сцене вместе с Лозой

Москва, 4 августа. Популярный певец и бывший лидер группы «Браво» Валерий Сюткин показал архивные фото с музыкантом Юрием Лозой. Кадры артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На снимке молодые Сюткин и Лоза держат в руках микрофоны — судя по всему, кадр был сделан во время одного из выступлений артистов. У экс-лидера «Браво» пышная шевелюра, которая была очень популярна три десятка лет назад.

Знаменитый артист не только показал поклонникам раритетное фото, но и сделал новый кадр с Лозой, который точь-в-точь повторяет старый снимок. Артисты, уже прибавив в годах, все так же эмоционально поют.

«Повторили фото через 35 лет», — подписал публикацию 62-летний певец.

Он также опубликовал обложку группы «Зодчие», на которой есть и Сюткин, и Лоза. Стоит отметить, что в коллектив Сюткин попал по приглашению Лозы в 1985 году.

В непростой период — пандемию коронавируса — многие звезды российского шоу-бизнеса лишись привычного для себя заработка. У них отменились выступления, однако артисты решили перенести концерты в мир Интернета. По словам Сюткина, артисты не только проводят концерты в онлайн-формате, но и ведут в Сети корпоративы.