Адвокат Папенов: Сестры Хачатурян заранее готовились к убийству отца

Москва, 4 августа. Адвокаты потерпевшей стороны по делу сестер Хачатурян настаивают, что убийство Михаила Хачатуряна нельзя квалифицировать как превышение самообороны. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

На прошедшей во вторник, 4 августа, пресс-конференции они заявили, что Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили отца по предварительному сговору. Также в своих выступлениях юристы подчеркнули, что сомневаются в правильности выводов судебно-психиатрической экспертизы о вменяемости одной из обвиняемых — младшей сестры Марии (на тот момент несовершеннолетней).

«В определенном роде это неполноценный судебный процесс по обвинению в убийстве. Речь идет о мерах медицинского характера. Мы оспариваем квалификацию содеянного и психическое состояние сестры. Сторона потерпевших настаивает, что это убийство по предварительному сговору в составе организованной группы», — отметил один из адвокатов Алексей Папенов.

Представители потерпевших — ими признаны родственники Михаила Хачатуряна — также заявили, что поддерживают ходатайство защиты обвиняемых рассмотреть дело одной из сестер коллегией судей. Адвокаты потерпевших считают, что привлечение к делу присяжных позволит вынести объективный приговор.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было найдено 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве с колото-резаными ранами груди и шеи. По версии следствия, три дочери нанесли отцу многочисленные удары ножом и молотком. После задержания девушки обвинили отца в многолетних издевательствах и насилии. Во время следствия младшую из дочерей — Марию — признали невменяемой, ее дело выделено в отдельное производство.

Материалы будут рассмотрены в Бутырском суде 10 августа в закрытом режиме. Заседание по делу старших сестер начнется в Московском городском суде после 31 августа, как только будет определен состав присяжных заседателей.