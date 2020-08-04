Правительство Москвы опровергло сообщение об утечке данных избирателей

Москва, 4 августа. Московский департамент информационных технологий (ДИТ) опроверг утечку данных из информационных систем столичного правительства. С начала текущего года никаких утечек не было, подчеркнули в ведомстве.

Представители ДИТ также обратили внимание что информационные системы столичного правительства имеют надежную защиту, которая отвечает всем действующим нормативным правовым актам в сфере IT-безопасности, и имеют аттестат соответствия требованиям по безопасности информации.

В пресс-службе подчеркнули, что департамент системно мониторит Сеть на предмет публикации подобной информации, в том числе и даркнет.

«База, о которой идет речь в статье, не имеет отношения к списку избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование», — заключили сотрудники ДИТ.

Информацию о том, что неизвестные мошенники якобы пытались продать обезличенные номера паспортов - якобы участников электронного голосования по поправкам к конституции, проходившего в Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня, ранее распространила газета «Коммерсантъ».