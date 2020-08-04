Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц «тремя несчастными девчонками»

Минск, 4 августа. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихоновская и ее соратницы Вероника Цепкало и Мария Колесникова являются «тремя несчастными девчонками», которые «не понимают, что говорят». Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и национальному собранию.

«Нашли этих трех несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают, что вы им пишете. <...> Они же не понимают, что говорят и что творят», — сказал президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, он видит, кто стоит за Тихоновской и ее соратницами. Также президент Белоруссии заявил, что «армия интернет-троллей и информационных провокаторов» пытается дестабилизировать ситуацию в республике, работая «день и ночь».

Напомним, выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. 4 августа стартовало досрочное голосование. Помимо Лукашенко, на пост президента Белоруссии претендуют еще четыре человека.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии и бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало адресовал 32 странам письмо с просьбой о помощи в проведении в республике свободных выборов.