Психолог перечислил признаки расстройства личности

Москва, 4 августа. Некоторые признаки могут свидетельствовать о расстройстве личности у человека, однако зачастую выявить их довольно сложно. Об этом рассказал психолог Керим Костоев.

Так, по его словам, многие никак не раскрывают появившиеся суицидальные мысли. В этом случае необходимо обращать внимание на их высказывания, в которых могут содержаться завуалированные предложения. Кроме того, тревогу может вызвать и резкие перемены в поведении, пишет «Ньюинформ».

«Тихоня вдруг резко становится гиперактивным. Наоборот, весельчак и душа компания внезапно закрывается и впадает в апатию. Конечно, это далеко не стопроцентные индикаторы. У человека могут быть и локальные проблемы. Например, трудности на работе. Все не так однозначно», — пояснил Керимов.

Психологические проблемы могут сказаться и на сексуальной жизни.

«Теоретически проблемы могут всплыть в интимной жизни. Кто-то неожиданно начинает придерживать жесткого секса. Другие становятся пассивными. Здесь нужно учитывать темперамент каждого человека, его либидо», — добавил специалист.

При этом психолог подчеркнул, что каждый случай индивидуален, поэтому не имеют общего решения. Выявить проблемы сможет только профессиональный специалист при осмотре.