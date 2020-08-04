Президент США Дональд Трамп в свежем интервью телеканалу HBO подтвердил информацию о том, что к ноябрю численность американского контингента в Афганистане сократится с 8 тыс. до 4 тыс. человек. По ходу интервью журналист напомнил Трампу, что ранее тот обещал полностью вывести американские войска из Афганистана. Президент возразил, что четыре года назад ситуация была другой и значительные территории контролировала террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России). Трамп с гордостью рассказал про ИГИЛ1: «Мы уничтожили их лидеров. Я сделал то, что не удавалось большинству моих предшественников, — победил крупнейшую террористическую организацию в мире».

29 февраля этого года США и «Талибан»1 (организация запрещена в России) после почти 18 лет войны и около полутора лет переговоров подписали соглашение о примирении. Церемония подписания состоялась в столице Катара Дохе в присутствии наблюдателей из 30 стран.

Согласно тем договоренностям, Штаты, их союзники и коалиция были намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников, включая афганские власти.

Политические оценки американо-талибского соглашения заинтересованными сторонами изначально были существенно различными. Американцы называли его основой для достижения мира в Афганистане, а в среде талибов соглашение расценивали как капитуляцию Вашингтона и важнейшее доказательство победы своего «джихада» над Америкой. Кстати, международное право не гарантировало исполнения американо-талибского соглашения, так как какое-либо третье государство или международная организация не выступили в качестве его гарантов.

Талибы, ныне контролирующие большую часть территории страны, несмотря на договоренности с США, долгое время оценивают правительство Афганистана «как марионеточное, поставленное американцами». Наряду с этим «Талибан» и в последние годы поднявший в стране голову кровавый ИГИЛ воюют между собой. И, как правило, в таких противостояниях побеждают талибы. Президент Афганистана Ашраф Гани откровенно заявлял, что без внешней помощи он не продержится и полугода. Гани был вынужден не очень успешно искать общий язык с талибами.

Сразу же после заключения соглашения с талибами разведка США получила данные о том, что движение «Талибан» не намерено соблюдать свою часть подписанного с США соглашения, в рамках которого американские войска будут выведены из Афганистана. Об этом со ссылкой на трех американских чиновников сообщал телеканал NBC. По данным той поры от американской разведки, талибы будут выполнять свою часть сделки, лишь пока военные США остаются в стране, а после этого начнут наступление на позиции правительства Афганистана. Но американская разведка ошиблась: талибы начали свое наступление уже сразу после заключения соглашения с США. За первые же три дня марта этого года талибы нарушили условия соглашения с США и совершили 76 атак на Вооруженные силы Афганистана, как заявлял представитель Совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал.

Например, 22 июня афганские силовики заявили о самых больших потерях за конкретный период времени за 19 лет боевых действий: за неделю талибы совершили 422 нападения в 32 провинциях и убили более 290 военнослужащих и полицейских. Кроме того, погибли 42 мирных жителя, включая женщин и детей.

На основных автомагистралях Афганистана в начале июля резко выросло число нападений талибов, и силовые структуры не могут эффективно противодействовать этому. Террористы хорошо организованны и вооружены. На севере страны отмечено использование современных американских самозарядных 12,7-мм снайперских винтовок Barrett M82 с эффективной дальностью стрельбы до 1800 метров.

Ныне столица Афганистана фактически находится в плотном кольце боевиков «Талибана», который не выполняет обязательств мирного соглашения с США. Абдул Рашид Дустум в начале июля стал третьим в истории Афганистана маршалом, но позиционирование у Кабула от того не слишком укрепилось.

Вместе с тем в конце июля лидеры «Талибана» вынуждены были отказаться от попыток захвата города Газни — административного центра одноименной афганской провинции, имеющего стратегическое значение для контроля над южными и центральными регионами страны. Срыв этих планов боевиков показывает: если официальные власти неспособны контролировать ситуацию в стране, то у талибов на сегодняшний день не хватает масштабных возможностей для безоговорочной победы в Афганистане. И боестолкновений сторон не остановить.

Кстати, в середине июля официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин написал в Twitter, что США нарушили заключенное сторонами мирное соглашение: «Силы США нарушили соглашение, когда нанесли удары беспилотников в районах, где не ведутся бои, в [провинциях] Гельменд, Газни и Забул».

После сообщений в прессе о якобы спонсировании Россией талибов — с целью с больной головы на здоровую перевалить просчеты США в Афганистане — 2 июля Los Angeles Times проинформировала о том, что Трамп настаивал на полном выводе американских войск из Афганистана, однако против выступил Пентагон, опасающийся еще большей эскалации там гражданской войны.

Тем не менее 19 июня глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи рассказывал, что Соединенные Штаты все-таки сократили численность своих войск в Афганистане до 8,6 тыс. человек, дескать, выполнив обязательства в рамках февральского соглашения с талибами. И теперь вот Трамп подтвердил сокращение воинского контингента США к ноябрю еще до 4 тыс., а на этом процесс ослабления американского военного присутствия в Афганистане, очевидно, будет завершен. Значит, Штаты завязли в этой стране, где царит кровавое братоубийство, окончательно и бесповоротно.

1 Организация запрещена на территории РФ.