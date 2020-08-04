Как живут маргинальные общины в Индии (18+)

Бедиа и банчхада — кочевые племена, которые поставляли куртизанок и танцовщиц ко дворам индийских раджей. С приходом в Индию независимости спрос на эти специфические услуги исчез, однако остались женщины, обученные угождать, и общество, не готовое принять их в каком-то другом качестве. Telegram-канал «Индия сегодня» рассказывает об истории двух маргинальных общин современной Индии.

Община бедиа

В настоящее время в Малахе, штат Мадхья-Прадеш (регион проживания бедиа) насчитывается более сотни женщин-бедиа, занимающихся секс-бизнесом. Часто откровенно одетые, с сильно накрашенными лицами, ярко-малиновой или пурпурной помадой, они стоят на обочине дороги, подзывая потенциальных клиентов.

Мужчины-бедиа яростно оспаривают заявления о том, что их женщин вынуждают заниматься секс-работой, лишая их возможности выбора. Девочки-бедиа принимают решение о своей дальнейшей судьбе, как только достигают половой зрелости. Выбор невелик — либо замужество, означающее, по сути, пожизненное бытовое рабство, либо «профессиональная карьера» — то есть проституция.

Жены из бедиа обычно не принимают участия в дханде (секс-работе) и проводят всю свою жизнь, занимаясь готовкой, уборкой, стиркой и обслуживанием потребностей мужчин, детей и их «работающих» невесток.

«Быть домохозяйкой — это все равно что быть мулом», — заявила Ниша из сообщества бедиа в интервью индийской газете.

В интервью девушка сравнила независимость и относительную свободу в распоряжении деньгами, которые зарабатывали ее «работающие» тетки, и тяжелую домашнюю рутину, на которую была обречена ее собственная мать.

«Уловки ремесла» хорошо известны девочкам-подросткам, которые с раннего детства наблюдают, как их сестры и тетки обслуживают клиентов за криво натянутыми простынями на обочине дороги. Единственный нехитрый секрет, передающийся из поколения в поколение — кричать погромче, если клиент ведет себя агрессивно, чтобы на помощь пришли ожидающие неподалеку братья.

«Понятие жизненного выбора едва ли применимо к этим женщинам. Различие между «принудительной» и «добровольной» секс-работой фактически отсутствует, поскольку для большинства маргинализированных женщин нет приемлемых альтернатив,» — отмечает Джиоти Сангера, член-основатель базирующегося в Бангкоке Глобального альянса по борьбе с торговлей женщинами (GAATW).

Ветер перемен

В 2005 году благодаря усилиям местного чиновника Нираджа Кумара Павана в общине бедиа появилась первая школа под открытым небом. Паван был уверен, что образование даст девочкам бедиа невиданную ранее альтернативу — возможность сделать осознанный выбор. Некоторые женщины и в самом деле отправили дочерей в школу, чтобы те могли выбрать другую жизнь. Некоторые по-прежнему считают, что традиционный для бедиа способ заработка достаточно хорош, чтобы обеспечить жизнь девочки внутри общины.

На то есть причина — ведь за пределами своего сообщества представители племени бедиа становятся изгоями в собственной стране. Их детей в школах бойкотируют и подвергают издевательствам, а главы деревенских советов отказываются одобрить заявки на удостоверение личности избирателей или карту AADHAAR (единый документ в Индии, аналогичный биометрическому внутреннему паспорту).

Члены общины признают, что сообщество не смогло бы выжить, если бы не доходы, которые молодые женщины получают от секс-бизнеса.

«Сельские жители высшей касты сознательно дискриминируют наших детей — и все же выстраиваются в очередь, чтобы спать с нашими девочками, и даже требуют скидки», — говорят бедиа.

Община банчхада

Общая численность населения общины банчхада, которая охватывает 75 деревень в трех округах штата Мадхья-Прадеш, составляет около 23 тысяч человек, из которых по меньшей мере 65% составляют женщины.

В 2015 году Департамент расширения прав и возможностей женщин штата Мадхья-Прадеш провел опрос в 38 деревнях округа Мандсаура. Данные показали, что население в округе составляло 3435 человек, из них 2243 — женщин и 1192 — мужчины. То есть по две женщины на каждого мужчину. Аналогичное исследование, проведенное в 2012 году в 24 деревнях округа Нимуча, где доминирует банчхада, также показало, что женщин гораздо больше, чем мужчин:3595 женщин и 2770 мужчин.

Причина такого неравномерного распределения не только в том, что община приветствует рождение девочек, которые приносят сообществу прибыль. Банчхада покупают девочек из разных районов штата и страны. Как только они достигают половой зрелости, их отправляют на работу — заниматься проституцией.

Процесс покупки и продажи девушек в общине Банчхада осуществляется очень организованно. Для мужчин и женщин, членов сообщества, это обычная «инвестиция». В 2018 году девочку можно было купить за символическую сумму от 2000 до 10 000 рупий (от 27 до 133 долларов).

Замкнутый круг

В таких сообществах, как бедиа и банчхада, широко распространены венерические заболевания, в том числе ВИЧ. Согласно исследованиям 2018 года, им заражены около 16% жителей общин.

Индийское общество не поддерживает женщин, пытающихся вырваться за пределы порочного круга традиционного общинного бизнеса — представители других каст не принимают их в качестве «достойных» жен и относятся к ним с высокомерным презрением. Вне своего сообщества женщины-бедиа должны скрывать свое происхождение ради собственной безопасности и во избежание остракизма. Внутри же их собственного круга женщина-врач или женщина-учитель воспринимаются как опасное отклонение от нормы. К тому же в деревнях сообществ бедиа и банчхада у образованной женщины по-прежнему есть только одна возможность хорошо заработать — продавать свое тело.

Проблема женского равноправия, а также устранение кастового неравенства и угнетения остается одной из самых острых социальных проблем современной Индии. Оказалось, что отравить космический аппарат на Марс гораздо легче, чем дать образование и интегрировать в общество женщин и мужчин, которые остались на обочине социума, в ловушке традиций и социальной стигмы. Решением этой проблемы занимаются негосударственные политические организации, но их усилий недостаточно. В самой большой демократии мира по-прежнему есть те, кто лишен права выбрать себе жизнь.