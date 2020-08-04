Эксперт рассказал, почему ВКС России нужна замена Ан-124 «Руслан»

Создание перспективного комплекса военно-транспортной авиации — это ключевой вопрос укрепления национальной безопасности России, заявил ФАН председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что Минобороны РФ утвердило технические требования для разработки и создания замены украинских тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан».

По данным газеты, к концу года военное ведомство и авиационная промышленность должны определиться с технической комплектацией нового воздушного судна. По вопросу создания ПАК ВТА уже открыты научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Созданием аванпроекта занимаются специалисты конструкторского бюро Ильюшина, работы должны быть закончены к декабрю 2020 года. По замыслу военных, замена «Антея» и «Руслана» должна иметь возможность воздушной дозаправки и перевозить не менее 80 тонн грузов, а также должна быть способна садиться на грунтовых и снеговых аэродромах. Новый самолет может получить четыре двигателя ПД-35, которые еще предстоит создать.

По словам председателя комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олега Смирнова, «объявленное направление в военно-транспортном самолетостроении является правильным и необходимым, так как сегодня у России нет замены самолетам Ан-124».

«У «Руслана» нет конкурентов, а ведь это изделие Советского Союза. И если самолет новый абсолютно, а не модернизация Ан-124 — это благо, потому что транспортной авиации в нашей армии не хватает ввиду того, что самолетостроение подобного типа за последние 30 лет рухнуло. В гражданке мы пока обходимся Boeing и Airbus, но это такое дело, что если завтра нас включат в санкционный список, то мы в отпуск будем ездить оленях и собачьих упряжках. Допущенные огрехи с производством таких самолетов — это преступление, поэтому нам необходимо срочно восполнять потерянные за последние 30 лет компетенции и наконец вернуться к восстановлению для нашей страны статуса великой самолетостроительной, авиационной державы», — говорит эксперт.

Можно предположить, что технические характеристики ПАК ВТА будет отчасти наследовать от Ил-106, наиболее близкого из проектов КБ «Ильюшина». То есть самолет должен быть способен перевозить от 80 до 100 тонн на расстояния до 5000 км. Его фюзеляж может представлять собой цельнометаллический моноплан по нормальной аэродинамической схеме с крылом умеренной стреловидности с вертикальными концевыми поверхностями.

«Трудно сказать, каким будет новый сверхтяжелый военно-транспортный самолет, нужен макет, я пока не берусь точно ответить, но уверен в одном, главном — без подобного «Руслану» самолета наши вооруженные силы сейчас обойтись не могут, потому что у наших вероятных противников такие самолеты есть, «Геркулесы» и прочее. Еще один важный нюанс — во все времена, во всех странах мира гражданская авиация являлась горячим резервом вооруженных сил. И сегодня так же это положение существует и в США, и в Китае, в Европе и т. д. гражданская авиация является горячим мобилизационным резервом. В общем, создание ПАК ВТА — вопрос национальной безопасности», — заключил Смирнов.

Напомним, в августе прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что конструкторское бюро «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 «Руслан» «российским».