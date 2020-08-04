Альтштейн назвал людей из группы риска при тестировании вакцины от COVID-19

Важно протестировать вакцину от коронавируса на детях, людях пожилого возраста и с хроническими заболеваниями, поскольку у них могут быть различные реакции на ее применение. С такой точкой зрения в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выступил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Ранее глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в начале следующего года планируется провести опыты российского препарата от коронавируса на детях. Он признался, что до этого институт никогда не проводил исследования на несовершеннолетних. Отмечается, что в центре готовится пакет документов для Минздрава для соответствующих тестов.

«Чтобы на детях можно было это проводить, но только после того, как мы закончим все исследования на взрослых», — заявил Гинцбург.

В свою очередь, глава Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов отмечал, что перед введением препарата детям его опробуют на неполовозрелых животных.

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объясняет, что реакция организма детей на различные лекарства и вакцины может различаться.

«Тем не менее вакцина, которую сделали в институте Гамалеи, должна быть безвредной [для детей]. Но повышенная реакция не исключена. До того, как вакцину будут применять на детях, ее еще раз проверят на других возрастных категориях. Эти тестирования покажут, можно ли применять вакцину на детях, или нельзя. Маловероятно, что при этих испытаниях кто-то умрет», — отметил Альтштейн.

Кроме детей, важно проверить безвредность и эффективность вакцины на пожилых людях, то есть старше 65 лет, говорит собеседник ФАН.

«По идее, ничего страшного произойти не должно. Максимум может быть реакция в виде повышения температуры и плохого самочувствия. При этом аллергические реакции возможны у любого человека на такие препараты», — пояснил он.

К тестированию препарата на хронически больных людях нужно «подходить с осторожностью», утверждает Альтштейн.

«Если у человека диабет, но чувствует он себя нормально, то нет никаких оснований не применять вакцину. Прямым противопоказаниями к вакцинации являются конкретные острые заболевания, когда у человека температура или плохое самочувствие», — добавил доктор медицинских наук.

Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что регистрация в России первой вакцины от коронавируса ожидается в течение 10 дней. Он указал, что, если эта процедура пройдет в ближайшее время, то именно отечественная вакцина станет первой зарегистрированной вакциной. В таком случае Россия обгонит по срокам и США, и другие страны.

Напомним, 3 августа в Минобороны РФ сообщили об окончательных итогах тестирования вакцины на добровольцах. Результаты показали, что у всех испытуемых сформировался иммунный ответ и нет побочных эффектов. Это свидетельствует о том, что препарат безопасен и хорошо переносится организмом человека.