Названы новые условия для получения Шенгенской визы

Москва, 4 августа. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о том, что в августе начнут работу визовые центры многих европейских государств. Однако получить Шенгенскую визу смогут далеко не все категории россиян.

Например, с марта визу в Австрию могут дать только близким родственникам гражданина этого государства или Евросоюза, которые живут с ним.

Желающие оформить визу в Данию могут это сделать, но с соблюдением условий.

«Предварительная запись потребуется как для подачи документов, так и для получения паспортов. Претендовать на получение визы могут те соискатели, цель поездки которых указана на сайте Полиции Дании в списке целей визита, по которым разрешен въезд, и дата путешествия приходится на период до 31 августа 2020 года», — сказано на сайте АТОР.

Визовые центры Испании, Болгарии и Германии пока остаются закрытыми.

Оформить можно визы в Италию, но только медицинскую, студенческую, рабочую, транзитную, деловую и по семейным обстоятельствам.

Получить визу в Нидерланды могут члены экипажей воздушных судов, водители грузовиков и моряки.

Власти Финляндии приняли решение пока приостановить прием заявлений на визы и ВНЖ через центры подачи заявок.

Во Францию получить визы могут студенты либо профессиональные работники, у которых есть основание на длительное проживание в этой стране.