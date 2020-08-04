Жириновский назвал долгом Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Москва, 4 августа. Михаил Ефремов должен признать свою вину в ДТП, сейчас это его долг, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Помимо этого, по мнению политика, артист должен обязательно понести наказание и выплатить компенсацию родственникам погибшего в аварии курьера Сергея Захарова.

«Адвокаты могут придумать что угодно, но все было так, как и произошло. Рассчитываю, что Михаил признает вину и понесет наказание», — написал Жириновский в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», 29 июля Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП, доставили на первое заседание суда. Но оно было чисто техническим — судья рассмотрела ходатайство о переносе слушания на другой день. Дело в том, что защитник актера Эльман Пашаев не смог присутствовать на заседании. Со стороны потерпевшей стороны, наоборот, присутствовал только адвокат Александр Добровинский. В итоге заседание перенесли на 30 июля. В итоге суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января 2021 года и отказал ему в праве на двухчасовые прогулки.

Напомним, 8 августа Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль своего джипа и вылетел на встречную полосу на Садовом кольце, несмотря на это он продолжил двигаться с огромной скоростью и в итоге протаранил фургон, которым управлял курьер из Рязанской области Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы, был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Авария вызвала широкий резонанс. Некоторые поклонники и коллеги Ефремова выступали в защиту Ефремова, но большинство общественных деятелей выражают противоположное мнение и уверенность в том, что актер должен понести наказание за смерть человека. По статье, которую инкриминируют Ефремову, ему грозит 12 лет тюрьмы.