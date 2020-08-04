Названы условия выплаты пособия на детей в августе

Москва, 4 августа. Семьи с детьми с 5 августа начнут получать пособия в размере 10 тысяч рублей. Однако выплаты полагаются только тем, кто еще их не оформил.

Как сообщает iReactor, сотрудники Пенсионного фонда планируют отыскать оставшиеся без пособия семьи и произвести положенные выплаты. К сегодняшнему дню средства были перечислены 90% семей с детьми от 3 до 16 лет.

«Речь идет о тех семьях, которые еще недополучили выплаты, которые им были положены. Ни о каких новых речь не идет. То есть в августе никакой новой выплаты пока не планируется. У Пенсионного фонда такой информации нет», — рассказали корреспонденту издания в отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При этом часть семей получит сразу две выплаты по 10 тысяч рублей, за июнь и июль.

«То, что написано про горные и отдаленные районы, сотрудники Пенсионного фонда России будут выезжать на места. Прошлые выплаты можно получить до 1 октября. Если кто-то по каким-либо причинам не успел их получить, появляется дополнительная возможность, речь здесь идет именно об этом», — добавили в ПФР.

Напомним, выплаты на детей были введены указом президента РФ Владимиром Путиным в качестве одной из антикризисных мер в условиях пандемии коронавируса.