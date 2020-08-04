Международные экономисты предрекли неминуемое падение доллара

Москва, 4 августа. Международные экономисты сходятся во мнении, что в скором времени американский доллар столкнется с неминуемым падением своей стоимости. О «непомерной привилегии» аналитики рассказали западным СМИ.

С начала марта национальная валюта США потеряла 12% по отношению к евро. При этом за один только июль падение составило 5%, в результате чего сегодня европейская валюта торгуется за 1,19 доллара. С одной стороны, ничего страшного не произошло, с 2008 года этот показатель находится в диапазоне 1,05-1,25. С другой же стороны, это весьма немало для мира, где фактически сформировались фиксированные обменные курсы.

Экс-руководитель Morgan Stanley, профессор Йельского университета Стивен Роуч является одним из тех специалистов, которые считают, что время гегемонии доллара практически полностью вышло. В своей недавней статье, опубликованной на страницах журнала Bloomberg, он отметил, что «огромная привилегия доллара подходит к концу». По подсчетам эксперта, в будущем падение стоимости национальной валюты США составит 35%.

В ожидании спада доллара находится и главный экономист Natixis Патрик Артюс, пишет Le Monde. Его позиция основана на том, что Вашингтон, как никто другой в мире, пользуется печатным станком, что очень сильно подрывает доверие к американской валюте. Кроме того, в условиях «коронакризиса» ЕС вынужден направлять средства на собственные нужды, а не на финансирование облигаций Соединенных Штатов. Это в свою очередь также снижает спрос на доллар.

Не стоит забывать и про стремительный рост цен на золото. Заинтересованность в драгоценном металле проявляет огромное количество стран, нуждающихся в более надежных, чем доллар, ценностях.

Ранее экстрасенс Дарья Миронова заявила, что ожидает уход доллара с мировой финансовой арены. В обозримом будущем его место займут другие валюты.