Второй, или Яблочный Спас отмечается каждый год 19 августа. В церковном календаре значится как Преображение Господне. Расскажем, откуда пошла традиция праздновать этот день и поговорим о связанных с ним поверьях и приметах.

Что означает название Яблочный Спас. История праздника и связанные с ним традиции

Август — это месяц Спасов. Начинается он Медовым, который празднуется 14 числа, а заканчивается Ореховым, приходящимся на 29 августа. Яблочный Спас, о котором пойдет речь сегодня, называется Вторым и всегда отмечается в один и тот же день — 19 августа.

Существует несколько версий происхождения понятия «Спас». Одни связывают его с именем Спасителя Иисуса Христа, другие считают синонимом слова «запас», поскольку именно на это время приходится пора сбора урожая. Название каждого Спаса принято соотносить с тем продуктом, которым особенно богат соответствующий период.

Традиции празднования Яблочного Спаса уходят корнями в язычество, когда наши далекие предки благодарили богов за щедрый урожай, надеясь на их благосклонность в будущем году.

После принятия христианства православная церковь приурочила Второй Спас к знаменательному событию из жизни Христа — преображению Сына Божьего перед тремя самыми преданными его учениками — Иоанном, Иаковом и Петром во время молитвы на горе Фавор, когда одежда Иисуса стала белой, а лик его засиял подобно Солнцу. В Евангелии говорится, что апостолам явилось облако, из которого раздался глас Божий. Спаситель запретил рассказывать о случившемся кому-либо до его воскресения из мертвых. Спустившись с горы, Иисус велел набрать яблок и освятить их перед Богом.

В этот светлый праздник во всех храмах проходили торжественные богослужения. Люди наряжались в лучшие одежды, желательно белого цвета, и несли в церковь украшенные лентами корзины с дарами природы. Плодами щедро делились со священнослужителями и оставляли в качестве подаяний обездоленным.

Есть яблоки до Спаса было категорически нельзя. Запрета основывался на поверье, что эти плоды являются подарком ангелов безвременно ушедшим из жизни детишкам. Уровень детской смертности в те времена был очень высок, и родители скончавшихся малышей верили, что, если вкусить фрукт до его освящения, младенцы на небесах останутся без угощения.

Помимо прочего, Яблочный Спас считался днем поминовения усопших. После праздничной службы родственники отправлялись на кладбища, чтобы почтить память своих близких, и оставляли на могилах освященные яблоки.

Преображение Господне приходится на время самого краткосрочного, но одновременно одного из самых строгих православных постов — Успенского, который длится всего две недели — с 14 по 27 августа и завершается праздником Успения Пресвятой Богородицы. В этот период единения с Богом предписывается отказываться от мяса, молочных продуктов, яиц, жирной пищи и алкоголя. Поскольку духовное воздержание не менее значимо, нежели телесное, устраивать бурные пиршества было не принято. Семья собиралась за общим столом для неспешных бесед и молитв. Гостей угощали постными блюдами, кашами и выпечкой с яблоками и медом. Запивали яства компотами из фруктов.

В этот день запрещалось выполнять работу по дому, кроме готовки, а также заниматься шитьем и вязанием. Допускался необходимый труд в саду и в поле, без которого нельзя обойтись.

Категорически нельзя было ссориться, нецензурно выражаться и отказывать ближнему в помощи.

На Руси считалось, что Второй Спас знаменовал уход лета. На закате люди выходили в поле и прощались с солнцем и теплом до следующего года.

Какие приметы существовали на Яблочный Спас

Наши далекие предки пристально следили за любыми изменениями погоды. Каждое природное явление подмечалось и не оставалось без внимания. Отсюда появились некоторые народные приметы:

Мертвое насекомое — к несчастью. В этот день запрещалось убивать на себе мух, комаров и прочих вредителей. Предлагалось терпеть, пока незваный гость не улетит по собственной воле. Яблоки можно было есть в неограниченных количествах, но важно было заметить, какое из них будет последним. Считалось, что, если загадать самое заветное желание после того, как будет съеден последний ломтик, загаданное непременно сбудется. Встретить нищего и угостить его яблоком было хорошим знаком, сулившим благосостояние на весь следующий год. День выдался ясный — жди хорошей осени. Срывать все плоды без разбора считалось дурной приметой — неспелые фрукты следовало оставить дозревать на ветках.

Разгрузочный день на яблоках

В наши дни мало кто строго соблюдает все праздничные традиции, но, пожалуй, лучшим способом отметить Второй Спас будет посидеть денек на яблоках. Такая разгрузка очистит организм от шлаков и токсинов, поможет избавиться от пары-тройки лишних килограммов.

О полезных свойствах этих плодов известно немало, поэтому не будем сильно углубляться в тему, а лишь перечислим некоторые из них:

Пектин и фруктоза в составе фруктов способствуют расщеплению жира. Несмотря на малую калорийность, яблоки дают чувство сытости на долгое время. Они отлично подходят для перекусов. Грубая клетчатка под действием воды разбухает в кишечнике, мягко и естественно выводя из организма все ненужное. В яблоках содержатся витамины, делающие нас привлекательнее и моложе. При регулярном употреблении яблоки способны нормализовать артериальное давление, уменьшить проявления атеросклероза и избавить от проблем со стулом.

Идеальным сочетанием для разгрузочного дня считается употребление полутора килограммов яблок и литра кефира. Такая экспресс-диета поможет в кратчайшие сроки влезть в любимое платье и улучшить самочувствие.