Эксперты объяснили, почему Дания разрешила достроить «Северный поток — 2»

После выполнения Данией всех формальностей судьба «Северного потока — 2» находится полностью в руках «Газпрома». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Дания дала добро

В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не поступило жалоб на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) использовать суда с якорным позиционированием, чтобы достроить российский газопровод «Северный поток — 2». Об этом заявила представитель совета Клару Агнес Тролле Миккелсен.

«Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение ДЭА от 6 июля 2020 года, разрешающего Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями», — сказала Миккелсен.

Судьба «Северного потока — 2»

Политолог Максим Жаров заметил, что Дания, дождавшись отсутствия апелляций на свое разрешение достроить «Северный поток — 2», выполнила все необходимые в данном случае формальности. Разрешение Дании — именно формальность.

«Потому, что США своими санкциями против европейских компаний, участвующих в проекте, стремятся не допустить окончания строительства. После выполнения Данией всех формальностей судьба «Северного потока — 2» находится полностью в руках «Газпрома». И теперь все будет зависеть от его аккуратности, распорядительности и технологичности», — добавил Жаров.

Ослабить давление на Россию

Политолог Андрей Иванов отметил: изначально было понятно, что строительство трубопровода будет долгим и сложным делом, причем именно из-за политики. Однако экономическая выгода проекта неизбежно переламывает ситуацию.

«Как ни крути, а «Северный поток — 2» нужен Европе. Тем более строится он за российские деньги. Альтернатива — самим строить терминалы для приема судов со сжиженным газом из США по более дорогой цене. Или продолжать бесконечно вести бесплодные дискуссии с Украиной, которая каждую зиму грозится заморозить несколько европейских стран. К тому же не стоит выкидывать того фактора, что глобальное противостояние между США и Китаем нарастает», — пояснил Иванов.

Эксперт обратил внимание, что американцы уже даже зовут Россию в антикитайскую коалицию. Москва на такие авантюры не пойдет. Но уже очевидно, что с Россией сейчас разговаривать будут по-другому.

«Причем на глобальном геополитическом уровне. Если Дания теперь не боится американских санкций, то значит, есть негласное согласие Вашингтона закрывать глаза на нарушение ограничений. Меняется вся мировая политика, Запад из-за ухудшения ситуации у себя вынужден будет ослаблять давление на Россию и другие страны», — заключил эксперт.

Деление рынка

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева считает, что Дания в принятии решений руководствуется законом и здравым экономическим смыслом. Вся ситуация вокруг строительства «Северного потока — 2» вызвана делением рынка, либо потерей экономических возможностей.

«Для ЕС это выгодный и приоритетный проект, для США это потеря возможности торговли СПГ на европейском рынки. И все заявления США и попытки санкционного давления обусловлены желанием продавать свой сжиженный природный газ, который, кстати, более дорогой. Ни одна европейская страна не хочет стрелять себе в ногу и лишать себя прибыльного проекта даже в угоду американцам кроме прямых выгодоприобретатели вроде Польши», — заключила Елисеева.

Экономическая турбулентность

Политолог Иван Аркатов выразил уверенность, что учетом экономической турбулентности и последствий COVID-19 деньги от «Северного потока — 2» для европейских стран точно не будут лишними. В будущем для Дании это также дополнительные возможности.

«Фактически вся история с «Северным потоком — 2» и санкциями от США — это в первую очередь экономика, отстаивание своих экономических интересов и сдерживание конкурентов, а уже потом политика. Так что в данной ситуации европейцы, в частности Дания, показывают свою прагматичность. Датчане будут участвовать в строительстве «Северного потока — 2» пока их совсем не прижмут к стенке. Это, конечно, мало вероятно, но зная США, такую возможность нельзя исключать», — заключил Иван Аркатов.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019-го президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.