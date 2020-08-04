В Роспотребнадзоре рассказали о самочувствии испытавших вакцину от COVID-19

Москва, 4 августа. Все добровольцы, получившие вакцину от коронавирусной инфекции в центре «Вектор», чувствуют себя хорошо. Никаких осложнений после применения препарата не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Осложнений после введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» не отмечено», — заявили в пресс-службе.

На сегодняшний день прививку сделали трем пациентам, четвертый доброволец получит вакцину 5 августа. Все они находятся под постоянным медицинским наблюдением. Отмечается, что ситуаций, требующих оказания медицинской помощи, не возникало.

Напомним, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 27 июля начал клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что регистрация в России первой вакцины от коронавируса ожидается в течение 10 дней. По его словам, если эта процедура пройдет в ближайшее время, именно отечественная вакцина станет первой зарегистрированной, и Россия обгонит по срокам и США, и другие страны.

В свою очередь директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему вакцина от коронавирусной инфекции пока не будет применяться на детях.