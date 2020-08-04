Три новых штамма гриппа придут в Россию осенью

Москва, 4 августа. Четыре штамма вирусов гриппа типа А и В придут в Россию ближайшей осенью. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что три из четырех штаммов гриппа являются обновленными. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что осенью и зимой в нашей стране появятся штаммы, от которых россиян еще не прививали. Попова отметила, что именно из-за обновленной структуры вируса вакцинация в осенне-зимнем сезоне будет особенно актуальна, пишет «ФедералПресс».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, еще в феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала в сезоне 2020–2021 годов использовать в северном полушарии четырехвалентные вакцины. ВОЗ пересматривает штаммы гриппа для трехвалентных и четырехвалентных вакцин два раза в год.

Трехвалентная вакцина больше распространена в мире, однако в нее входят только два штамма типа А и один штамм типа В. Четырехвалентная вакцина включает два штамма типа А и два штамма типа В. В прошлом сезоне в четырехвалентной вакцине был только один вирус, подобный штамму типа В, из тех штаммов, которые ВОЗ рекомендовала использовать в вакцине сейчас.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал о потенциальной пандемической опасности птичьего гриппа.