Какие эфирные масла используют для роста волос? Эффективно ли их применение? Как выбрать состав по типу кожи головы? И как правильно применять в домашних условиях? Разбираемся в особенностях использования природных средств, которые сделают ваши локоны густыми, здоровыми и послушными.

Как эфирные масла влияют на рост волос

Эфирные масла — это ценный, насыщенный биологически активными веществами продукт. Они отличаются от так называемых базовых масел свойствами и составом. Базовые получают из плодов масличных культур: семян подсолнечника, кокосов, оливок, авокадо. В их составе много жирных кислот, ценных для здоровья и полезных для кожи.

Эфиры более концентрированны. Их добывают из разных частей растений: цветков, коры, семян, стеблей. Концентрация биоактивных веществ в них в десятки раз выше, чем в базовых, так как для их получения нужно много сырья. Например, чтобы добыть 500 граммов эфирного масла кедра, потребуется почти тонна древесины, а для литра эфира дамасской розы — урожай цветков с площади в восемь квадратных метров.

В косметологии средства используют традиционно. Некоторые из них стимулируют микроциркуляцию в тканях и кровообращение, улучшают регенерацию кожи. При нанесении на корни волос улучшают питание волосяных фолликулов и тем самым активируют рост волосков. Некоторые средства — эффективные антисептики, они подавляют рост патогенной микрофлоры. Другие снижают активность сальных желез, помогают локонам дольше оставаться свежими.

Виды эфирных масел для волос

Существуют десятки видов эфирных масел, но не все из них полезны для волос. Остановимся на тех, действие которых подтверждено наукой и практикой.

Масло лаванды. Ускоряет рост волос, так как способствует образованию клеток волосяных фолликулов и снижает окислительный стресс в корнях волосков от негативного воздействия окружающей среды. Одновременно обладает противомикробным, антибактериальным действием, благодаря чему улучшает здоровье кожи головы.

Масло мяты. Стимулирует рост волосков, и это было доказано в ходе исследований. Наблюдения ученых выявили, что при нанесении его на кожу значительно усиливается кровообращение, а при регулярном применении увеличиваются количество волосяных фолликулов и глубина их расположения. Это не только позволяет волосам расти быстрее, но и делает их более крепкими, стойкими к выпадению.

Стимулирует рост волосков, и это было доказано в ходе исследований. Наблюдения ученых выявили, что при нанесении его на кожу значительно усиливается кровообращение, а при регулярном применении увеличиваются количество волосяных фолликулов и глубина их расположения. Это не только позволяет волосам расти быстрее, но и делает их более крепкими, стойкими к выпадению. Масло розмарина. Улучшает производство клеток эпидермиса, благодаря чему улучшает толщину волосков и увеличивает скорость их роста. Эффективность эфира розмарина в одном из исследований сравнивали с эффективностью аптечного средства от алопеции с миноксидилом. Средства показали одинаковый результат, при этом натуральный препарат меньше раздражал кожу головы, потому в использовании оказался более комфортным.

Масло кедра. Состав обладает комплексным воздействием: стимулирует производство новых клеток, помогает образованию фолликулов, поддерживает скорость роста и уменьшает выпадение волосков. А также снижает активность сальных желез, снижает избыточную жирность.

Масло лимонника (лемонграсса). Традиционно применяется от перхоти: снижает скорость отмирания клеток эпидермиса и отслоения чешуек кожи. Эффект достигается уже в первую неделю использования, а приятным бонусом к нему становится ускоренный рост волос.

Масло тимьяна. Стимулирует производство новых клеток эпидермиса и улучшает микроциркуляцию. Обладает большей насыщенностью среди всех эфиров, поэтому применять его необходимо с большой осторожностью и в минимальной концентрации. Для одной косметологической процедуры достаточно двух капель.

Масло шалфея. Содержит биоактивное вещество линалилацетат, которое поддерживает рост волосков и увеличивает их прочность.

Масло чайного дерева. Мощный природный антисептик, подавляет патогенную микрофлору. Выраженно раздражает эпидермис, благодаря чему ускоряет рост волосков и образование фолликулов. Но при частом применении или использовании средства в высокой концентрации может вызвать обратный эффект — отключение фолликулов. Поэтому терапию нужно проводить краткими курсами два-три раза в год.

Масло иланг-иланга. Это средство идеально подходит для женщин с сухой кожей головы. Низкая активность сальных желез часто оборачивается появлением перхоти, малой скоростью роста волосков, их тусклым цветом, отсутствием блеска. Эфир иланг-иланга пробуждает сальные железы и помогает им вырабатывать кожный жир, что оздоравливает эпидермис.

Как выбрать и использовать эфирное масло

Чтобы средство работало эффективно, выбирайте его по типу кожи головы и сопутствующим проблемам:

при повышенной жирности кожи головы — лавандовое, кедра, чайного дерева;

при сухости — иланг-иланга;

при перхоти — лемонграсса;

при выпадении, ломкости волос — мяты, кедра, шалфея, тимьяна.

Эфиры — это концентрированные составы, их никогда не применяют в чистом виде. Следуйте этим правилам при использовании.

1. Используйте базовое масло для курса интенсивного питания. Возьмите две-три столовые ложки оливкового или кокосового масла, разогрейте до комфортной температуры, добавьте 5-7 капель эфирного и сразу нанесите на кожу головы. Тщательно помассируйте, оставьте на час, после чего тщательно промойте голову с шампунем. Если средство осталось, применять его второй раз не имеет смысла. Эфиры — летучие соединения, через пару часов они испаряются из открытой емкости без следа.

2. Добавляйте в шампунь или бальзам для повседневного ухода. Несколько капель эфирной композиции обогатят ваше любимое средство для волос, помогут снизить активность сальных желез, избавиться от перхоти и оздоровить кожу головы.

3. Следите за реакцией. Концентрированные средства могут вызывать раздражение кожи головы. Ощущения холода, покалывания, легкого жжения нормальны. Но если вы испытываете выраженный дискомфорт, от средства стоит отказаться.

При склонности к аллергии проверьте действие состава на коже тыльной стороны руки. Если краснота не возникла в течение 10 минут, использовать средство можно. Если же заметили жжение и покраснение, не экспериментируйте. Скорее всего, средство вам не подходит и может спровоцировать аллергическую реакцию.