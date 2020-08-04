Лукашенко назвал объем потерь от «нефтяных разборок» с Россией

Москва, 4 августа. Минск недосчитался 1,5 миллиарда белорусских рублей из-за «нефтяных разборок» с Москвой. Об этом в послании гражданам и парламенту заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он отметил, что на фоне пандемии коронавируса в Белоруссии продолжили работать предприятия, а нуждающимся из бюджета была направлена дополнительная господдержка.

«И это в этих условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что в республике планируется создать к 2025 году новую инфраструктуру для поставок сырья. Для этого, по его словам, необходимо диверсифицировать кредитный портфель и товарные потоки, а также обеспечить «агрессивное освоение новых рынков».

В Минске уверены, что за пять лет из-за дорогих кредитов и «несправедливых цен на энергоресурсы» потеряли около 9,5 миллиарда долларов.

В мае белорусские власти объявили о начале поставок американской нефти. Первый танкер с черным золотом из США прибыл в порт Клайпеды 5 июня и доставил для республики 77 тысяч тонн сырья.