Федоров пообещал большие проблемы США, если Трамп конфискует TikTok

Если американцы поставят национальное право выше института собственности, Россия сумеет воспользоваться этим на благо себе и сделать то же самое. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы и лидер Народно-освободительного движения (НОД) Евгений Федоров.

Так собеседник ФАН прокомментировал реакцию внешнеполитического ведомства Китая на требование президента Соединенных Штатов Дональда Трампа продать американское подразделение китайской социальной сети TikTok компании, зарегистрированной в США — в противном случае, пообещал хозяин Белого дома, соцсеть будет запрещена на территории страны. МИД КНР, в свою очередь, призвал Трампа «не открывать ящик Пандоры» и не создавать прецедент, от которого больше всех пострадают сами Соединенные Штаты.

«Если следовать этой ошибочной логике США, любая страна может под предлогом защиты национальной безопасности принимать аналогичные меры в отношении любой американской компании», — заявило Министерство иностранных дел Китая.

Федоров напомнил, что современный институт собственности в мире работает на основе английского права — и, руководствуясь им, Трамп легко обеспечит выигрыш национальным интересам своей страны.

«Так что Пекин, конечно, прав, — заметил депутат. — Именно поэтому нужно обязательно создавать международную судебную систему, альтернативную английскому праву, а также принципиально иную систему собственности!».

По словам парламентария, как только новые «системы» будут созданы (в частности, в России, где это стало возможно благодаря новой конституции), а Трамп исполнит свою угрозу в отношении TikTok, нашему правительству следует теми же методами изъять из-под юрисдикции США YouTube, Facebook и другие компании, которые руководствуются американскими интересами в пику российским.

«Например, они проводят массовую цензуру и блокировку патриотических ресурсов нашей страны по очевидно политическим причинам, — возмущен собеседник ФАН. — Так что если правительство Соединенных Штатов все же откроет «ящик Пандоры», как выразился китайский МИД, то нам в России следует озаботиться тем, чтобы поступить в отношении американских компаний так же, как сами американцы поступят с китайским бизнесом».

По словам главы НОД, президент США понимает последствия анонсированного им решения и пока не торопится его реализовывать.