Преступник изнасиловал женщину в день выхода из саратовской колонии

Саратов, 4 августа. В Саратовской области судимый местный житель в день выхода из колонии напал на молодую женщину и, угрожая ножом, изнасиловал ее. В настоящее время преступник задержан, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, 5 июня 29-летний подозреваемый освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за разбойное нападение. В тот же день вечером он напал на 31-летнюю местную жительницу, которая возвращалась домой с работы.

«Он приставил нож к шее и пообещал убить, если она будет сопротивляться. После этого он совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера и изнасилование», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ («Изнасилование, совершенное с угрозой убийством» и «Действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством»). Злоумышленник задержан, он полностью признал свою вину.

Накануне в Москве был задержан мужчина, подозреваемый в серии преступлений против половой неприкосновенности. По данным ГСУ СК РФ, 29 июля он напал на женщину и совершил с ней действия сексуального характера, а 30 июля преступник совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки.