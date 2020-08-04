Ученые доказали пользу трутовых грибов в борьбе с раком

Екатеринбург, 4 августа. Трутовые грибы, растущие на древесине, являются мощными антиоксидантами и могут использоваться в борьбе с онкологическими заболеваниями. К такому выводу пришли ученые Уральского федерального университета (УрФУ).

Наиболее известный представитель трутовых грибов — это чага (или трутовик скошенный). В народе уже давно говорят о целебных свойствах древесного гриба, однако пользу чаги наконец удалось доказать научно.

Исследованием биологической активности трутовых грибов занимались специалисты Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии УрФУ совместно с коллегами из Китая. Ученые провели опыты на клеточных культурах грибов в лабораторных условиях.

«Трутовые грибы, растущие на древесине, проявляют ярко выраженные антиоксидантные свойства, плюс, они оказывают стимулирующее или ингибирующее воздействие на разные клеточные процессы», — рассказали ученые.

Также исследователи пришли к выводу, что трутовые грибы способны подавлять активность раковых клеток, пишет Planet Today. Кроме того, чагу можно применять для стимуляции роста растений.

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