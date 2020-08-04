За атаку на «Северный поток — 2» Помпео получил $4 млн от олигархов США

Глава американского Госдепа Майкл Помпео оказался самой выгодной инвестицией американских газовиков за последние несколько лет. В российском политическом дискурсе его назвали бы ставленником олигархов.

Кто помог Помпео избраться в Сенат

В распоряжении Федерального агентства новостей оказался электронный отчет о финансовых поступлениях на выборах с 2010 по 2016 год Майку Помпео. Учрежденная им компания «Помпео за Канзас» получила «взносы» на выборы от американских газовиков на 380 тысяч долларов, в том числе от группы компаний «Кох индастриз» и всех членов семьи Кох. Их просили жертвовать на предвыборных вечеринках, афиши которых вы видите в публикации. Не брезговали чеками по 500 и 2500 долларов. В отчете вы можете увидеть все даты, суммы и имена «жертвователей». Получение денег сопровождалось предвыборными обещаниями, которые Помпео исполняет сейчас.

Что такое «Кох индастриз»

Большинство россиян ничего не слышали об этой группе компаний. Не удивительно. С момента создания экономический конгломерат семьи Кох является непубличным и не торгуется на бирже. Однако на него работают 130 тысяч человек. Они заняты в нефтянке, химпромышленности, производстве удобрений, сельском хозяйстве и логистике.

Свое начало «Кох индастриз» берет с Фреда Коха, который в 1930-х годах разорился в США и поехал делать бизнес в Советскую Россию. По контракту с ней он два года возводил крекинговые установки на Кавказе и заработал астрономические по тем временам 5 млн долларов. После того, как контракт с ним не продлили, Фред испытал идеологическую неприязнь к коммунистам и вернулся в США, где правильно вложил полученные деньги. Нынче ежегодная выручка «Кох индастриз» составляет более 100 млрд долларов и нуждается в политической опеке, которую успешно осуществляет Помпео.

Романтическая история любви «Кох индастриз» и Помпео

В 1998 году Помпео создал «Тайер Аэроспейс», занявшуюся производством запасных частей для самолетов. 20% инвестиций он получил от «Кох индастриз». В 2006 году Помпео стал руководителем компании «Сентри Интернешнл», поставщика комплектующих для «Кох индастриз». Все личное финансовое благополучие известного политика построено на сотрудничестве с ними.

В своей политической карьере Помпео получал деньги от этих же промышленников на выборах в 2010, 2012, 2014 и 2016 годах. Это видно из финансового отчета. Сумма пожертвований напрямую от «Кох индастриз» и его служащих составила 380 тысяч долларов. По оценкам ФАН, Помпео опосредованно от газовиков и нефтяников получил на свои выборы около 4 млн долларов. Эти деньги проходят сверх полученных предпринимателем Помпео, когда он был поставщиком «Кох индастриз». Вот здесь приходит на ум термин «ставленник олигархов».

Госсекретарь как выгодная инвестиция

Благодаря финансовой поддержке Кохов Помпео попал в Сенат, где занял пост в комитете по энергетике. Сейчас, став главой Госдепа, Помпео исполняет обещания перед «Кох индастриз», лоббируя их интересы по всему миру: в Израиле, Саудовской Аравии и, наконец, Европе. Здесь он убеждает европейцев во вреде «Северного потока — 2», обратив к этой цели всю мощь Pax Americana. В чем же выгода? «Кох индастриз» осуществляет натуральную торговлю и перевозку коммодити (по-русски — стандартные биржевые товары наподобие нефти и газа), в том числе сжиженного природного газа из США в Европу. Это значительная часть многомиллиардного бизнеса «Кох индастриз». Загляните к ним на сайт. У американцев открыты два крупнейших в мире завода по производству сжиженного природного газа, у «Кох индастриз» целый морской флот готов к его транспортировке в Европу. Кохам не хватает рынков сбыта, и их протеже эти рынки зачищает от конкурентов.

И Россия, и объединенная Европа должны знать, что любая словесная интервенция Помпео продиктована историей его бизнес- и политической карьеры. В этом контексте жесткие словесные интервенции госсекретаря США, в которых он призывает убираться инвесторам «Северного потока — 2», обусловлены интересами Кохов, за которые Помпео готов биться до последнего европейца.

По американским законам, получение денег Майком Помпео от американских газовиков нельзя назвать взяткой. Однако в США запрещено лоббирование интересов частных компаний федеральными государственными чиновниками. А именно этим занимается Помпео по всему миру, направив на лоббирование ресурсы Государственного департамента США.

Полученный ФАН отчет о финансировании Помпео представляет интерес для европейских политиков и журналистов. В нем, кроме Кохов, фигурирует множество известных фамилий и компаний, желающих раздвинуть границы своих рынков сбыта. В разрезе отчета все действия госсекретаря США Майкла Помпео становятся объяснимыми. Они про американские деньги, а не про интересы Европы.