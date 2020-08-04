РАН предупреждает об опасности заражения коронавирусом в Турции

Москва, 4 августа. Возобновление полетов в Турцию может привести к вспышке COVID-19 среди россиян, считает академик РАН и завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Международное авиасообщение России возобновилось с 1 августа с тремя странами: Турцией, Танзанией и Великобританией. При этом в Турцию россияне могут отправиться только из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону.

Нетесов считает, что ситуация с заболеваемостью в доступных для полета странах примерно сравнима с Россией. Но большую опасность, по мнению академика, представляют Турция и Танзания.

«Учитывая, как тесно общаются между собой наши туристы и как они любят отдыхать на широкую ногу, речь может идти о сотнях новых случаях заражения. Однако, насколько я знаю, при въезде в Великобританию нашим людям придётся пройти карантин», — сказал Нетесов в интервью Общественной службе новостей.

Эксперт убежден, что снизить шанс заразиться коронавирусной инфекцией поможет соблюдение всех требований безопасности. По его мнению, не стоит пренебрегать в общественных местах средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками.