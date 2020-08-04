Министр обороны РФ Сергей Шойгу демонстрирует заботу об армии, отдавая распоряжение о спецнадбавках для российских военных, заявил ФАН военный аналитик Андрей Кошкин.

Ранее министр обороны России на тематическом селекторном совещании заявил, что с 1 июля военнослужащие воздушно-комических сил, военно-морского флота, военной разведки и ракетных войск стратегического назначения начали получать спецнадбавки к окладу.

Как стало известно, надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров она составляет 100%, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%. В итоге выплаты получат 45 тысяч действующих военных. По данным министра, средний размер доплаты составит 23 тысячи рублей в месяц. При этом Шойгу потребовал от командиров и начальников обеспечить своевременное выполнение приказа.

Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью Федеральному агентству новостей выразил уверенность, что доплаты стали своевременными и очень серьезно поддержат действующих военных.

«Сейчас Шойгу помогает защитникам Родины преодолеть последствия COVID-19, ведь наши военные также испытывают трудности после пандемии, как и вся страна. Мы видим стремление и желание властей оказать помощь гражданским и очень закономерно, что также идет синхронное повышение заработной платы в вооруженных силах страны. И, конечно же, это радостное событие для всего личного состава, ведь идет дифференцированно, но при этом весьма справедливо повышение заработной платы в соответствии с той профессиональной нагрузкой, которую возлагают на соответствующие воинские специальности и должности. Министр озабочен тем, чтобы эти деньги своевременно получили те люди, которым они полагаются, это свидетельствует о той важнейшей социальной составляющей, которая играет важную роль в укреплении морального климата в воинских коллективах. Естественно, такая забота государства об армии, отзывается пониманием и добросовестным отношением к исполнению своих обязанностей. Это укрепляет единство между армией и народом», — говорит Кошкин.

Собеседник ФАН также напомнил, что в сети уже появилось огромное число недоброжелателей, выступающих с критикой инициативы Сергея Шойгу.

«Выходит, по мнению либералов, летчики, моряки и ракетчики будут выходить и разгонять захудалые недомитинги? Это же глупо. Военные обеспечивают обороноспособность нашего государства и вполне естественно, что они так же, как и другие граждане страны, должны получать за свою службу хорошую, достойную зарплату. В этой ситуации можно вспомнить знаменитую фразу о том, что «народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую», — заключил Кошкин.

Ранее сообщалось, что в России оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур увеличат на 3% с октября 2020 года.