Хилькевич решилась на увеличение груди из-за школьного позора

Москва, 4 августа. Российская актриса Анна Хилькевич назвала причину, по которой все же рискнула лечь под нож пластического хирурга и увеличить грудь.

В отличие от многих своих коллег стройная артистка не стала поражать окружающих большим бюстом, потому многие поклонники и не сразу заметили изменения в фигуре Хилькевич. Что примечательно, она решила не отпираться и признала, что сделала себе маммопластику, но о причинах, подтолкнувших ее к такому шагу, стало известно совсем недавно.

Как призналась сама актриса, сделать операцию она захотела из-за комплексов, развившихся у нее еще во время обучения в школе. Будучи самой худенькой и маленькой в классе, Анна Хилькевич стеснялась своего тела. Но еще больше ее расстраивали насмешки и издевки со стороны своих одноклассников, которые нередко были довольно жестокими и унизительными.

Школьный позор не давал ей покоя, потому будущая звезда «Универа» и «Елок», как могла, пыталась устранить этот «дефект» своего тела. Помимо народных методов — поедания капусты и натирания груди специальными мазями — Хилькевич слушала аудиозаписи с «заклинаниями на рост». Однако вожделенного результата не было, и приходилось носить бюстгальтеры с двойным поролоном.

Тем не менее заветная цель все же покорилась актрисе. Став финансово обеспеченной, Анна Хилькевич сделала пластическую операцию по увеличению груди. И как она отметила, о своем выборе ни разу не пожалела, поскольку теперь ничего не мешает артистке жить в полной гармонии со своим телом.

Обладательницей не менее красивой фигуры является популярная певица Светлана Лобода. В своем Instagram она постоянно публикует фото, которые становятся поводом для бурного обсуждения подписчиков.