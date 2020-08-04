Семин назвал трех фаворитов Лиги чемпионов сезона 19/20

Москва, 4 августа. Матчи стадии плей-офф в рамках Лиги чемпионов 2019/20, прерванные в связи с пандемией коронавируса, возобновятся с 7 августа. Бывший наставник московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин рассказал, кого считает фаворитами престижного турнира.

Напомним, что в рамках 1/8 финала мадридский «Реал» будет бороться с «Манчестер Сити» из одноименного города. Туринский «Ювентус» проведет игру с французским «Лионом». На следующий день сыграют «Барселона» и «Наполи», а также «Бавария и Челси». Отметим, что несколько команд уже успели ранее провести игры и решить судьбу выхода в четвертьфинал.

Серьезные шансы на победу в европейском футбольном турнире, по мнению Семина, есть у «Баварии». Он отметил, что этот клуб отлично показал себя в Бундеслиге после возобновления местного чемпионата.

Еще двумя фаворитами Семин назвал «Реал» и «Манчестер Сити». В то же время бывший наставник напомнил, что речь идет о Лиге чемпионов, что не исключает того, что любой ее участник может стать победителем.