Россия может возобновить авиасообщение с Черногорией уже в августе

Москва, 4 августа. Черногория открыла свои границы для российских туристов, которые могут прилететь на отдых без каких-либо дополнительных условий. Однако Россия пока не возобновила авиасообщение с этой страной. Предполагается, что первые самолеты смогут отправиться туда уже в августе или сентябре.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, сейчас самое лучшее время для отдыха в Черногории, которая и так всегда была достаточно популярной среди российских путешественников.

«Это направление для нас выгодно и абсолютно безопасно, то вполне возможно, что в ряду тех стран, которые могут открыться во второй половине августа или сентябре, Черногория может занять это место», — рассказал Барзыкин.

Барзыкин отметил, что на сегодняшний день есть много различных перспектив для дальнейшего открытия границ. Он подчеркнул, что планы туроператоров и путешественников могут расходиться с существующей действительностью, передает телеканал «360».

«Думаю, что тенденция идет к тому, что авиасообщение восстановится», — подытожил эксперт.

Ранее Национальный координационный совет при правительстве Черногории внес Россию в список стран, граждане которых могут въезжать на ее территорию. При этом никаких дополнительных действий, связанных с пандемией коронавируса, делать не нужно.