Лукашевич усомнился в продолжительности перемирия в Донбассе

Москва, 4 августа. Уверенности в том, что перемирие в Донбассе продлится долго, нет. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, перемирие создало перспективу разрядки ситуации в Донбассе, однако итог зависит от того, как стороны будут соблюдать договоренности.

«О том, как Киев относится к своим международно-правовым и международным обязательствам, в том числе по урегулированию конфликта, мы прекрасно знаем. Поэтому у меня нет такой серьезной убежденности, что это перемирие продержится очень долго», — цитируют Лукашевича «Известия».

Кроме того, постпред РФ в ОБСЕ отметил, что политический трек урегулирования конфликта зашел в тупик после того, как Киев принял решение не проводить местные выборы в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, 22 июля представители контактной группы по Донбассу договорились о дополнительных мерах поддержки действующего в регионе перемирия. Соглашение вступило в силу 27 июля.

Ранее общественный деятель Донецкой Народной Республики, основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал Федеральному агентству новостей, что в ДНР продолжают фиксировать факты нарушения перемирия со стороны Киева.