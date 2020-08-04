Космический корабль «Орел» сможет летать к Марсу

Москва, 4 августа. Новый космический корабль «Орел» не может самостоятельно летать к астероидам, но в составе межпланетного комплекса это возможно, как и полет на Марс. Об этом рассказал главный конструктор корабля Игорь Хамиц в интервью журналу «Русский космос».

«Техническим заданием миссия полета к астероидам не предусмотрена. Однако, полет может быть осуществлен в составе астероидного (межпланетного) комплекса, как и полет к Марсу», — рассказал главный конструктор.

Он напомнил, что одной из главных задач «Орла» является обеспечение пилотируемых миссий к Луне. Техническое задание, по словам Хамица, предусматривает транспортировку экипажей на Международную космическую станцию (МКС).

Накануне стало известно, что Роскосмос поручил подготовить космонавтов для рекордно быстрого полета на МКС. Сейчас экипаж добирается до пункта назначения за шесть часов, а теперь идет работа над тем, что сократить время полета в два раза.