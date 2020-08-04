Суточный прирост случаев COVID-19 стал минимальным в России с апреля

Москва, 4 августа. Количество выявленных за прошедшие сутки случаев коронавируса оказалось минимальным в России с 23 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По состоянию на данное число, число заболевших за сутки составляло 4,8 тысячи человек. В то же время за последнюю неделю количество новых пациентов с COVID-19 колебалось от 5,4 тысячи до 5,6 тысячи человек.

В течение последних суток в России было выявлено 5159 случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в РФ зафиксировано 861,4 тысячи больных COVID-19. Свыше 661,4 тысячи пациентов уже выздоровели, 14,3 тысячи скончались.