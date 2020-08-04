Москва, 4 августа. Сервис для отказа от «зарплатного рабства» запустили в России международная платежная система Visa и платежный сервис «Яндекс.Касса». Благодаря этому компании смогут начислять зарплату сотрудникам на счет любого российского банка.

Как уточнили представители Visa, в качестве идентификатора для зачисления средств может быть использован просто номер банковской карты. Организации будут избавлены от необходимости формировать платежные поручения, смогут экономить свое время. Еще один плюс в том, что предприятиям больше не требуется заключать несколько зарплатных проектов с разными банками.

По словам директора департамента коммерции «Яндекс.Денег» Оксаны Коробкиной, новый проект будет удобен не только для работодателей, но и для сотрудников, которые хотят получать заработную плату на свою привычную карту, а не выпускать новую в том банке, где у компании зарплатный проект.

«Для бизнеса это не всегда удобно: переводы на внешние карты обходятся компаниям недешево, платежные поручения уходят лишь несколько раз в день», — цитирует ее «Федерал Пресс».

Ее мнение разделил и руководитель департамента продуктов Visa в России Юрий Топунов. Он обратил внимание, что с помощью нового сервиса малый и средний бизнес сможет оптимизировать операционные и финансовые расходы.